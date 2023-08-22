Шнякин прокомментировал отставку Ярошика

Телекомментатор Дмитрий Шнякин прокомментировал сегодняшнюю громкую новость из мира РПЛ – главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик покинул уральский клуб по семейным обстоятельствам после крайне неудачного старта сезона.

«Отмечу момент: никак не получается у знаменитых футболистов ЦСКА в прошлом показать себя на тренерском поприще. У Олича не получилось в ЦСКА, у Ярошика не получилось, у братьев Березуцких не долгосрочные были проекты. В любом случае удачи», - цитирует Шнякина «Матч ТВ».

Напомним, что после пяти туров РПЛ оренбуржцы идут на 16-м месте в турнирной таблице и имеют в активе лишь один балл.