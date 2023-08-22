​Клаудиньо: «Делаем хорошую работу и без Малкома»

Футболист «Зенита» Клаудиньо дал комментарий по поводу ухода из команды Малкома. Как известно, недавно Малком перебрался в «Аль-Хиляль».

«Малком - хороший игрок. Он делал результат в «Зените». Но сейчас он ушёл, мы должны играть без него. И, как вы видите, мы делаем хорошую работу», - сказал Клаудиньо, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

«Зенит» в последнем туре Российской премьер-лиги добился гостевой победы над «Спартаком» со счётом 3:1. На текущий момент питерцы занимают четвёртое место в турнирной таблице с десятью очками в кармане.

Отметим, что в пяти матчах за «Аль-Хиляль» Малком записал на свой счёт пять голов и один результативный пас на партнёра.