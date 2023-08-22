Оздоев рискует не полететь в Шотландию на игру ПАОКа в Лиге конференций

Летний новичок полузащиты греческого ПАОКа Магомед Оздоев рискует не полететь в Шотландию на игру квалификации Лиги конференций УЕФА против клуба «Хартс», что пройдёт 24 августа. Об этом сообщает комментатор Эльвин Керимов в своём телеграм-канале.

«Оздоев не полетит вместе с командой в Эдинбург из-за проблем с визой, хотя на игру он заявлен. Греки пишут, что Магомед сейчас в Белграде. Если получит визу, вылетит Шотландию отдельно от команды», - пишет Керимов.

На минувших выходных Оздоев дебютировал за ПАОК в рамках чемпионата Греции, поучаствовав в разгроме «Астераса» (3:0).