​Глава РПЛ Алаев считает, что клубы довольны расписанием

Недавно Российская премьер-лига опубликовала расписание матчей с 8-го по 15-й тур. Глава РПЛ Александр Алаев считает, что клубы довольны сформированным календарём.

«Мне пока не звонил ни один руководитель клуба. Это лучший индикатор, что всё нормально. Знаю, что есть рабочие моменты, у моих коллег уточняют нюансы. Но в целом реакция хорошая», - сказал Алаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

После пяти сыгранных туров чемпионата России место на вершине турнирной таблицы делят «Краснодар» и «Урал», которые смогли набрать по 13 очков. Дальше идут «Динамо» и «Зенит», раздобывшие по 10 зачётных баллов.

«Зенит», как известно, становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.