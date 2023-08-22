Агент Чавеса рассказал, когда его клиент прилетит в Россию

Агент будущего новичка московского «Динамо» Луиса Чавеса Клаудио Курти рассказал, когда его клиент прилетит в Москву, чтобы присоединиться к «бело-голубым».

«Луис прилетит в Москву либо в четверг, либо в пятницу. Пока это все, что могу сказать», - цитирует агента портал Sport24.

Ранее сообщалось, что Чавес на своей родине в Мексике прошёл медицинское обследование для перехода в «Динамо». Напомним, что переходит в российский клуб легионер из «Пачуки». Также Чавес является игроком национальной команды Мексики.