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Нападающий «Рубина» Даку: В матче с «Динамо» мы должны показать наши лучшие качества

22 Августа 2023 • 20:49 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку поделился комментарием в преддверии матча шестого тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо».

«Подготовка идет в плановом режиме. «Динамо» — это хорошая команда, но в игре мы должны показать, что мы тоже хорошая команда, показать наши лучшие качества», — приводит слова Даку пресс-служба казанцев.

В текущем сезоне 25-летний нападающий принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.

Матч «Рубин» - «Динамо» пройдет 26 августа. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Динамо Москва Мирлинд Даку
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