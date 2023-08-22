Президент «Урала»: «Наша задача — показывать хороший футбол, чтобы болельщики нас любили»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о целях команды в текущем сезоне чемпионата России.

«Никаких целей на сезон мы не ставили и не ставим. Наша задача — играть в каждом матче на победу и показывать хороший футбол, чтобы наши болельщики нас любили», — заявил Иванов порталу «РБ Спорт».

После шести туров «Урал» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В предстоящем матче подопечные Виктора Ганчаренко встретятся с «Зенитом». Игра состоится 26 августа. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 15:00 по мск.