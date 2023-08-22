Рахимов прокомментировал отставки Ташуева и Ярошика

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов на фоне слухов об отставке собственной прокомментировал первые увольнения в сезоне РПЛ. Напомним, на прошлой неделе «Ахмат» покинул Сергей Ташуев, а на текущей из «Оренбурга» по семейным обстоятельствам ушёл Иржи Ярошик.

«Почему у меня должно быть напряжение? И что, что одна победа? А ты видишь безнадёжность что ли? Для меня важно, что равнодушных нет и это я вижу», - цитирует Рахимова корреспондент «РИА Новости».

Напомним, что слухи об отставке Рахимова появились перед пятым туров нового сезона РПЛ, однако в рамках него казанцам удалось оформить первую победу сезона, обыграв «Крылья Советов» - 2:1.

«Я говорю своим игрокам, чтобы никто из них, уходя с поля, не упрекал себя, что не отдал все силы», - добавил Рахимов.