Агент Щенникова: «Находимся в переговорах, общаемся с клубами»

Агент бывшего защитника столичного ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал о текущем положении своего клиента и поисках нового футбольного клуба.

«Мы находимся в переговорах, общаемся с клубами. У нас есть время, поскольку Георгий является свободным агентом, и мы не привязаны к трансферному окну. У нас предостаточно времени для выбора лучшего варианта», - цитирует Пушкина «РИА Новости Спорт». Из каких стран клубы агент пока не говорит.

Напомним, Щенников покинул ЦСКА в конце минувшего сезона и стал свободным агентом. Ранее всю взрослую карьеру воспитанник «армейцев» выступал исключительно за родной клуб и вызывался в сборную России.