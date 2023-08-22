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Агент Щенникова: «Находимся в переговорах, общаемся с клубами»

22 Августа 2023 • 20:07 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
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25.08 17:30

Агент бывшего защитника столичного ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал о текущем положении своего клиента и поисках нового футбольного клуба.

«Мы находимся в переговорах, общаемся с клубами. У нас есть время, поскольку Георгий является свободным агентом, и мы не привязаны к трансферному окну. У нас предостаточно времени для выбора лучшего варианта», - цитирует Пушкина «РИА Новости Спорт». Из каких стран клубы агент пока не говорит.

Напомним, Щенников покинул ЦСКА в конце минувшего сезона и стал свободным агентом. Ранее всю взрослую карьеру воспитанник «армейцев» выступал исключительно за родной клуб и вызывался в сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Георгий Щенников Сергей Пушкин
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