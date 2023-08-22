Кобелев считает Вендела лидером «Зенита» и звездой РПЛ

Российский тренер Андрей Кобелев высказался об игре полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела.

«Вендел – звезда РПЛ, как и в прошлом году. Если наберет форму, будет одним из лучших футболистов чемпионата. Сейчас Вендел — лидер «Зенита», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что сейчас на Венделе очень большая ответственность в центре поля, ведь теперь в «Зените» нет Далера Кузяева.

В минувшем матче пятого тура Российской премьер-лиги 25-летний бразилец отметился дублем в ворота московского «Спартака» и стал лучшим игроком поединка. Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 3:1.