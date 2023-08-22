Сергеев: «Чтобы играть, как бразильцы, нужно родиться в Бразилии»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос о том, над чем ему нужно поработать.

«Во всем есть смысл добавлять. Мне есть куда расти! Чувствуется уровень бразильцев — они общаются с мячом на «ты». Чтобы играть так же, как они, наверное, нужно родиться в Бразилии, ха-ха» — приводит слова Сергеева Sport24.

В нынешнем сезоне нападающий появился на поле в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет один голевой пас.

За пять туров «Зенит» набрал десять очков и находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.

26 августа подопечные Сергея Семака примут на своем поле «Урал». Начало игры запланировано на 15:00 по мск.