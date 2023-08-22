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Сергеев: «Чтобы играть, как бразильцы, нужно родиться в Бразилии»

22 Августа 2023 • 19:56 Комментировать (1)
Зенит
...
Урал
26.08 15:00

Форвард «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос о том, над чем ему нужно поработать.

«Во всем есть смысл добавлять. Мне есть куда расти! Чувствуется уровень бразильцев — они общаются с мячом на «ты». Чтобы играть так же, как они, наверное, нужно родиться в Бразилии, ха-ха» — приводит слова Сергеева Sport24.

В нынешнем сезоне нападающий появился на поле в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет один голевой пас.

За пять туров «Зенит» набрал десять очков и находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.

26 августа подопечные Сергея Семака примут на своем поле «Урал». Начало игры запланировано на 15:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
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ЗЕНИТ УРАЛ
Комментарии (1)
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ингерман
22 Августа 2023 в 20:01
ай.. а ежели радился здесь то и будишь играць как уздесь.. А-ха-ха-ха! )))
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