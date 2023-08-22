Агент Зайнутдинова раскрыл детали перехода игрока в «Бешикташ»

Агент казахстанского новичка «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова Евгений Новиков поделился деталями перехода его клиента в стамбульский клуб из московского ЦСКА.

«У Зайнутдинова есть договоренность с «Бешикташем» о его продаже в случае поступления предложений от клубов из чемпионатов топ-5. Интерес к нему в Европе был и есть. Он может закрыть сразу несколько позиций на поле», – цитирует Новикова портал Metaratings.

Напомним, 25-летний уроженец Тараза подписал контракт с новым клубом на четыре ближайших сезона. За ЦСКА футболист выступал на протяжении трёх последних лет карьеры.