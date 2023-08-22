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Дзагоев тренируется на базе ЦСКА

22 Августа 2023 • 19:30 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
25.08 17:30

Бывший полузащитник столичного ЦСКА Алан Дзагоев тренируется на базе «армейцев».

«Звонил Бабаеву — он дал добро. В прошлом году я там же готовился. Роман Юрьевич дал добро, в моем распоряжении и тренировочный зал, и поле. Бывает, занимаемся с Игорем Степановым, как и в том году», — заявил экс-хавбек российской национальной команды, чьи слова приводит «Матч ТВ». Также Алан рассказал, что не пересекался с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым, поскольку полузащитник занимается после основного состава «армейцев».

Напомним, что Алан Дзагоев выступал в составе ЦСКА с 2008 по 2022 год, проведя в составе «красно-синих» 397 матчей и забив 77 голов. В настоящий момент хавбек является свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алан Дзагоев
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