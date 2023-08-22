Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на отставку Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

«Все удачные игры клуба в прошлом сезоне связаны с Личкой, но здесь нельзя забывать об исполнителях. Надо учитывать комплекс моментов, связанных с селекционной работой клуба. Думаю, Личка сам набирал игроков, в которых потом, по сообщениям прессы, был заинтересован «Зенит». Тренер умело использовал тот ресурс, который был у него под руками. Иржи шёл по пути Лички, он хотел играть в комбинационный футбол и быстро переходить из одной фазы в другую, но он, видимо, не смог разъяснить это игрокам. Один тренер может не только объяснить коллективу упражнение, но и вложить в саму игру команду некоторый концепт.

В любом случае я против таких отставок, но тренер всегда заложник ситуации. Любой тренер знает, что его обязательно уволят, но только не знает, когда это произойдёт. За назначение тренера должны нести ответственность люди, которые приглашали этого специалиста. Наверное, во многом кандидатуру Ярошика подсказал Личка. Если так действительно произошло, то я бы уволил спортивного директора и всех, кто участвовал в этом процессе. За увольнением Ярошика стоят большие деньги, настроение болельщиков и эмоции всех тех, кто стоит за футболом в «Оренбурге», - сказал Игнатьев.

«Оренбург» в пяти турах Премьер-лиги набрал одно очко и занимает последнее место в таблице.