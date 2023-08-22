Пономарёв считает, что с приходом Деограсии «Оренбург» поднимется в таблице

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на назначение Давида Деограсии новым главным тренером «Оренбурга».

«Ему досталась неплохая команда. Я видел «Оренбург» несколько раз в этом сезоне. Ребята грамотные, боевые. Фундамент хороший там есть. Так что южноуральцы должны подняться с последнего места в таблице», — приводит слова экс-игрока Rusfootball.

Ранее «Оренбург» объявил о прекращении сотрудничества с Иржи Ярошиком. Новым наставником команды стал испанец Деограсия, который ранее работал в академии «Оренбурга».

После пяти туров «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав лишь один балл.