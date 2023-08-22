Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо рассказал, почему в Россию зовут тренеров из Испании

22 Августа 2023 • 19:24 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
25.08 17:30

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо оценил назначение Давида Деограсии в клуб РПЛ – «Оренбург» и рассказал, почему в Россию едут работать тренеры из Испании.

«Не знаком с работой нового главного тренера «Оренбурга». Однако в Испании много больших тренеров, поэтому в РПЛ часто приглашают испанцев в последние годы», - цитирует Рианчо Metaratings.

Напомним, что «Оренбург» при уже бывшем тренере Иржи Ярошике ни разу не победил за пять прошедших туров РПЛ. У клуба лишь одно набранное очко и последнее, 16-е место турнирной таблицы.

Деограсия - игрокам «Оренбурга»: «Буду вас поджимать по максимуму»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Рауль Рианчо Давид Деограсия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Августа
19:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Манелов: «Торпедо» была просто необходима победа над «Нефтехимиком»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Медведев: На поле Вендел себя проявляет
19:39 · Россия. Премьер-лига
Медведев прокомментировал слухи о переговорах «Зенита» с Нересом
19:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Зайнутдинова раскрыл детали перехода игрока в «Бешикташ»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев тренируется на базе ЦСКА
19:28 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что с приходом Деограсии «Оренбург» поднимется в таблице
19:24 · Россия. Премьер-лига
Рианчо рассказал, почему в Россию зовут тренеров из Испании
19:09 · Россия. Премьер-лига
Рахимов оценил трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»
18:59 · Россия. Премьер-лига
Нагорных: «Мы доверяем Галактионову и тренерскому штабу»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Сергеев рассказал, в чём заключается его голеадорский феномен
18:54 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты призывают ЦСКА подписать контракт с Дзагоевым
18:48 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев тренируется с ЦСКА – клуб показал фото фото
18:47 · Россия. Премьер-лига
Рахимов высказался о трансферных планах «Рубина»
18:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-игрок «Ростова» Саплинов может продолжить карьеру в Мелбет-Первой лиге
18:32 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев рассказал, что его удивило в Первой лиге
Все новости
Рекомендуем