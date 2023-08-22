Рианчо рассказал, почему в Россию зовут тренеров из Испании

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо оценил назначение Давида Деограсии в клуб РПЛ – «Оренбург» и рассказал, почему в Россию едут работать тренеры из Испании.

«Не знаком с работой нового главного тренера «Оренбурга». Однако в Испании много больших тренеров, поэтому в РПЛ часто приглашают испанцев в последние годы», - цитирует Рианчо Metaratings.

Напомним, что «Оренбург» при уже бывшем тренере Иржи Ярошике ни разу не победил за пять прошедших туров РПЛ. У клуба лишь одно набранное очко и последнее, 16-е место турнирной таблицы.

Деограсия - игрокам «Оренбурга»: «Буду вас поджимать по максимуму»