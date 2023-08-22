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Рахимов оценил трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»

22 Августа 2023 • 19:09 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Сосьедад
25.08 20:30

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов оценил недавний громкий переход динамовца Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад». Россиянин перебрался в Ла Лигу за 12 млн евро.

«Надо просто порадоваться за Захаряна, он попал в очень хорошую команду, в хороший чемпионат. Ему надо пожелать удачи», - заявил Рахимов «РИА Новости Спорт», добавив, что уход игроков – это нормальный процесс.

Напомним, что 20-летний Захарян подписал контракт с новым клубом на шесть ближайших лет.

Ранее Рахимов высказался о дальнейших трансферных планах своего клуба, который менее недели назад одержал в сезоне первую победу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Рашид Рахимов Арсен Захарян
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ЛАС-ПАЛЬМАС РЕАЛ СОСЬЕДАД
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