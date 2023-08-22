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Нагорных: «Мы доверяем Галактионову и тренерскому штабу»

22 Августа 2023 • 18:59 Комментировать
Сочи
...
Локомотив Москва
27.08 20:00

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о текущем турнирном положении «железнодорожников», а также главном тренере клуба Михаиле Галактионове.

«Сейчас только начало следующего этапа работы Галактионова в клубе. Мы доверяем главному тренеру, его тренерскому штабу и нашей команде. Мы всячески поддерживаем нашу команду», - цитирует Нагорных «РИА Новости».

Напомним, что после первых пяти туров РПЛ «Локо» идёт лишь на 10-м месте в турнирной таблице с шестью набранными очками. У клуба всего одна победа – над «Факелом» в гостях в рамках второго тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Нагорных Михаил Галактионов
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