Нагорных: «Мы доверяем Галактионову и тренерскому штабу»

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о текущем турнирном положении «железнодорожников», а также главном тренере клуба Михаиле Галактионове.

«Сейчас только начало следующего этапа работы Галактионова в клубе. Мы доверяем главному тренеру, его тренерскому штабу и нашей команде. Мы всячески поддерживаем нашу команду», - цитирует Нагорных «РИА Новости».

Напомним, что после первых пяти туров РПЛ «Локо» идёт лишь на 10-м месте в турнирной таблице с шестью набранными очками. У клуба всего одна победа – над «Факелом» в гостях в рамках второго тура.