Сергеев рассказал, в чём заключается его голеадорский феномен

Форвард «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос о своей результативности.

«В чем мой голеадорский феномен? Подходящий случай (смеется). Оказываюсь в нужное время в нужном месте. Самое главное — работа на команду», — приводит слова Сергеева Sport24.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, забил три мяча и стал автором одной результативной передачи.

После пяти туров «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков.

26 августа подопечные Сергея Семака встретятся с «Уралом» в рамках шестого тура РПЛ. Начало игры — в 15:00 по мск.