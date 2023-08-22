​Фанаты призывают ЦСКА подписать контракт с Дзагоевым

Полузащитник Алан Дзагоев тренируется с ЦСКА. Бывший футболист «армейцев» поддерживает форму, а параллельно ищет новую команду.

В комментариях к публикации ЦСКА в «Телеграме» многие болельщики команды призывают клуб подписать контракт с 33-летним Дзагоевым. Полузащитник оказался свободным агентом после того, как «Рубин» в июле решил не продлевать с ним трудовой договор.

В своё время Алан Дзагоев провёл за ЦСКА 397 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 77 голов и 93 результативных паса на партнёров.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в пятницу, 25 августа, - против «Оренбурга».