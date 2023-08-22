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Дзагоев тренируется с ЦСКА – клуб показал фото фото

22 Августа 2023 • 18:48 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
25.08 17:30

ЦСКА готовится к матчу Премьер-лиги против «Оренбурга». Вместе с командой работает её бывший футболист – Алан Дзагоев. «Армейцы» предоставили 33-летнему полузащитнику возможность тренироваться в поисках нового клуба.

 

Как известно, Дзагоев в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента. В июле в «Рубине» приняли решение не продлевать контракт с полузащитником. За казанский клуб Алан выступал с сентября прошлого года.

Матч шестого тура Премьер-лиги России между «Оренбургом» и ЦСКА пройдёт в пятницу, 25 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алан Дзагоев
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ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
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