ЦСКА готовится к матчу Премьер-лиги против «Оренбурга». Вместе с командой работает её бывший футболист – Алан Дзагоев. «Армейцы» предоставили 33-летнему полузащитнику возможность тренироваться в поисках нового клуба.

Как известно, Дзагоев в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента. В июле в «Рубине» приняли решение не продлевать контракт с полузащитником. За казанский клуб Алан выступал с сентября прошлого года.

Матч шестого тура Премьер-лиги России между «Оренбургом» и ЦСКА пройдёт в пятницу, 25 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени.