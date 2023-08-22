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Рахимов высказался о трансферных планах «Рубина»

22 Августа 2023 • 18:47 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о дальнейших трансферных планах команды.

«Мы работаем в этом направлении. Достаточно много позиций нуждаются в усилении. Какие именно позиции я не буду говорить – сами увидите», - цитирует Рахимова «РИА Новости».

Напомним, что до пятого тура РПЛ казанцы не могли одержать первую победу в сезоне. 18 августа «рубиновые» обыграли «Крылья Советов» и прервали серию неудач.

На данный момент у клуба пять набранных очков и 12-е место турнирной таблицы. В следующем туре подопечные Рахимова примут дома «Динамо» с верхней части турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов
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