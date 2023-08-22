Дзагоев рассказал, что его удивило в Первой лиге

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев рассказал, чем его удивила Мелбет-Первая лига. В ней он провёл почти весь прошлый сезон и занял с казанцами первое место, но в конце сезона покинул клуб.

«Удивила лига в том плане, что беготни больше от того, что больше простых ошибок. Меньше ошибок — меньше беготни», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

Дзагоев вспомнил матч против «Шинника» на газоне плохого качества.

«Сыграл 90 минут, бегал всю игру за мячом: бам — он в одну сторону, бам — в другую. Иногда мяч внизу бывал, но почти всегда я бегал с поднятой головой. Хоть в защите вставай, хоть в нападении», - рассказывает футболист.

​Дзагоев уверен, что найдёт клуб