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Дзагоев рассказал, что его удивило в Первой лиге

22 Августа 2023 • 18:32 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Алан Дзагоев рассказал, чем его удивила Мелбет-Первая лига. В ней он провёл почти весь прошлый сезон и занял с казанцами первое место, но в конце сезона покинул клуб.

«Удивила лига в том плане, что беготни больше от того, что больше простых ошибок. Меньше ошибок — меньше беготни», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

Дзагоев вспомнил матч против «Шинника» на газоне плохого качества.

«Сыграл 90 минут, бегал всю игру за мячом: бам — он в одну сторону, бам — в другую. Иногда мяч внизу бывал, но почти всегда я бегал с поднятой головой. Хоть в защите вставай, хоть в нападении», - рассказывает футболист.

​Дзагоев уверен, что найдёт клуб

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев
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