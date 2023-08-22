В «Локомотиве» прокомментировали продление контрактов с Карпукасом и Морозовым

В столичном «Локомотиве» прокомментировали продление контрактов с двумя молодыми игроками и воспитанниками клуба Артёмом Карпукасом и Евгением Морозовым.

«Мы очень рады, что воспитанники академии ФК «Локомотив» продолжат выступать за клуб. И Артём Карпукас, и Евгений Морозов – важные игроки нынешней команды», - рассказал клубной пресс-службе спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

Напомним, ранее два игрока продлили свои трудовые соглашения с «Локо». Карпукас – до конца сезона‑2025/26, Морозов – до конца сезона- 2026/27.

«В текущем сезоне Артём привычно держит уровень, сыграл во всех матчах клуба, по отборам входит в тройку лидеров РПЛ», - добавил Ульянов.

​Карпукас и Морозов продлили контракты с «Локомотивом»