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В «Локомотиве» прокомментировали продление контрактов с Карпукасом и Морозовым

22 Августа 2023 • 18:16 Комментировать
Сочи
...
Локомотив Москва
27.08 20:00

В столичном «Локомотиве» прокомментировали продление контрактов с двумя молодыми игроками и воспитанниками клуба Артёмом Карпукасом и Евгением Морозовым.

«Мы очень рады, что воспитанники академии ФК «Локомотив» продолжат выступать за клуб. И Артём Карпукас, и Евгений Морозов – важные игроки нынешней команды», - рассказал клубной пресс-службе спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

Напомним, ранее два игрока продлили свои трудовые соглашения с «Локо». Карпукас – до конца сезона‑2025/26, Морозов – до конца сезона- 2026/27.

«В текущем сезоне Артём привычно держит уровень, сыграл во всех матчах клуба, по отборам входит в тройку лидеров РПЛ», - добавил Ульянов.

​Карпукас и Морозов продлили контракты с «Локомотивом»

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Ульянов Евгений Морозов Артём Карпукас
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