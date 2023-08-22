​Дзагоев – о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»: «Не возьмусь о нём говорить плохо»

Экс-футболист ЦСКА Алан Дзагоев получил вопрос о летнем переходе Марио Фернандеса в «Зенит». В своё время Фернандес играл за ЦСКА в течение десяти лет и говорил, что в России играть за другие команды не будет.

По словам Дзагоева, Фернандес является добрым парнем, который всегда шёл навстречу ЦСКА, когда возникали какие-то сложные ситуации.

«Не знаю всей правды, не возьмусь о нём говорить плохо. Было бы логичнее, если бы он перешёл в ЦСКА. Для меня Марио - топовый игрок и топовый человек. Что повлияло на переход в «Зенит»? Не зная подробностей, не берусь судить», - сказал Дзагоев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Отметим, что 33-летний Алан Дзагоев летом стал свободным агентом после того, как «Рубин» решил не подписывать с ним новый контракт. В настоящий момент футболист самостоятельно тренируется и ищет новую команду.