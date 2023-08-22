Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на отставку Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

«На игру команды в начале сезона повлияло много факторов. Кто-то из игроков дольше отдыхал, кто-то больше работал. Чтобы почувствовать уверенность, нужны победы. По первым играм тяжело судить о причинах спада, тем более, не находясь в команде. Может быть, футболисты устали, а на них что-то влияет с точки зрения психологии. Может, дело в том, что в начале сезона попались серьёзные соперники. Стартовые игры сезона проверяют коллектив на психоделическую уверенность. Команда на последнем месте, так что однозначно что-то надо менять и пытаться взбодрить футболистов. На неудачи в начале сезона повлиял не один фактор, а несколько», - сказал Булыкин.

«Оренбург» после пяти туров Премьер-лиги замыкает турнирную таблицу с одним очком в кармане.