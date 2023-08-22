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​Дзагоев вспомнил, как мог перейти в «Челси» - его через Жиркова звал Абрамович

22 Августа 2023 • 17:59 Комментировать (1)

Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев вспомнил, как в своё время он мог перебраться в «Челси». В Лондоне он мог бы тренироваться с первой командой, но играть за резервистов.

«Звонил Жирков и говорил, что Роман Аркадьевич [Абрамович] попросил его поговорить со мной, чтобы я перешёл в «Челси». Тренируюсь с основой и играю за дубль», - сказал Дзагоев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

«Мне было 18 лет. Молодой, не был готов, боялся», - отметил 33-летний Дзагоев, который сейчас находится в поиске новой команды.

Дзагоев также рассказал, что через год после истории с «Челси» у него был вариант с переходом в «Штутгарт», но и тогда он не был готов. А вот в 22 года, после Евро, когда Алан был готов к переезду в европейский чемпионат, предложений уже не поступило.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Юрий Жирков Алан Дзагоев Штутгарт
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Комментарии (1)
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Cruyff
22 Августа 2023 в 18:34
как же повезло Челси
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