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Дзагоев: «Гвардиоле я не интересен»

22 Августа 2023 • 17:54 Комментировать

Полузащитник Алан Дзагоев в настоящий момент не имеет клубной прописки. 33-летний футболист получил вопрос о том, не стоит ли ему обратиться к главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

«Нет‑нет. Пепу я неинтересен. Пока без команды, тренируюсь, готовлюсь», - сказал Дзагоев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Дзагоев выступал за «Рубин». Этим летом в казанском клубе приняли решение не продлевать трудовое соглашение с опытным футболистом. При этом, по словам Дзагоева, тренер «рубиновых» Рашид Рахимов хотел сохранить его в составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Алан Дзагоев
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