Защитник «Балтики» Маляров: «Игнашевич доволен нашей работой»

Защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров высказался о тренировках под руководством действующего тренера клуба Сергея Игнашевича.

«У нас всё нормально на тренировках. Сергей Николаевич доволен нашей работой, а мы стараемся делать то, что он требует, выкладываемся по полной», - цитирует Малярова «Матч ТВ».

Напомним, что «Балтика» проиграла четыре из пяти матчей в пяти стартовых турах нового сезона Премьер-лиги. Единственную победу балтийцам удалось одержать в рамках третьего тура – дома над воронежским «Факелом».

На данный момент клуб идёт на 14-м месте в турнирной таблице.

«В таблицу не глядим, смысл это делать появится после первой половины сезона», - добавил защитник.