​Вратарь «Спартака» Селихов начал тренироваться в общей группе

Голкипер «Спартака» Александр Селихов возобновил тренировки в общей группе. Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», 29-летний футболист работает без ограничений.

Вероятно, Селихов имеет шансы сыграть против «Ахмата» в матче шестого тура Премьер-лиги, который состоится в субботу, 26 августа.

В трёх последних матчах ворота «Спартака» защищал Илья Свинов. В этих играх молодой голкипер пропустил 10 голов.

Отметим, что после пяти сыгранных туров чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с девятью очками в активе.