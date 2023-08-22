Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Вратарь «Спартака» Селихов начал тренироваться в общей группе

22 Августа 2023 • 17:25 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
26.08 19:30

Голкипер «Спартака» Александр Селихов возобновил тренировки в общей группе. Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», 29-летний футболист работает без ограничений.

Вероятно, Селихов имеет шансы сыграть против «Ахмата» в матче шестого тура Премьер-лиги, который состоится в субботу, 26 августа.

В трёх последних матчах ворота «Спартака» защищал Илья Свинов. В этих играх молодой голкипер пропустил 10 голов.

Отметим, что после пяти сыгранных туров чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с девятью очками в активе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Августа
19:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Манелов: «Торпедо» была просто необходима победа над «Нефтехимиком»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Медведев: На поле Вендел себя проявляет
19:39 · Россия. Премьер-лига
Медведев прокомментировал слухи о переговорах «Зенита» с Нересом
19:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Зайнутдинова раскрыл детали перехода игрока в «Бешикташ»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев тренируется на базе ЦСКА
19:28 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что с приходом Деограсии «Оренбург» поднимется в таблице
19:24 · Россия. Премьер-лига
Рианчо рассказал, почему в Россию зовут тренеров из Испании
19:09 · Россия. Премьер-лига
Рахимов оценил трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»
18:59 · Россия. Премьер-лига
Нагорных: «Мы доверяем Галактионову и тренерскому штабу»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Сергеев рассказал, в чём заключается его голеадорский феномен
18:54 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты призывают ЦСКА подписать контракт с Дзагоевым
18:48 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев тренируется с ЦСКА – клуб показал фото фото
18:47 · Россия. Премьер-лига
Рахимов высказался о трансферных планах «Рубина»
18:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-игрок «Ростова» Саплинов может продолжить карьеру в Мелбет-Первой лиге
18:32 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев рассказал, что его удивило в Первой лиге
Все новости
Рекомендуем