Игрок «Крыльев Советов» стал лучшим дриблёром РПЛ на старте сезона

Игрок самарских «Крыльев Советов», аргентинский полузащитник атаки Бенхамин Гарре признан статистикой лучшим дриблёром первых пяти туров нового сезона РПЛ.

Так, у него набралось 15 успешных обводок, рапортует Opta Sports. Это на две больше, чем у ближайшего преследователя – Клаудиньо из «Зенита». 12 успешных обводок у Муми Нгамалё из московского «Динамо», 10 – у лидера «Ахмата» Бернарда Бериши, девять – у ещё одного представителя динамовцев Дмитрия Скопинцева.

Ранее был назван самый бьющий футболист РПЛ за пять прошедших туров – им стал один известный форвард.