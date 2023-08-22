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Игрок «Крыльев Советов» стал лучшим дриблёром РПЛ на старте сезона

22 Августа 2023 • 17:23 Комментировать
Крылья Советов
...
Балтика
27.08 17:30

Игрок самарских «Крыльев Советов», аргентинский полузащитник атаки Бенхамин Гарре признан статистикой лучшим дриблёром первых пяти туров нового сезона РПЛ.

Так, у него набралось 15 успешных обводок, рапортует Opta Sports. Это на две больше, чем у ближайшего преследователя – Клаудиньо из «Зенита». 12 успешных обводок у Муми Нгамалё из московского «Динамо», 10 – у лидера «Ахмата» Бернарда Бериши, девять – у ещё одного представителя динамовцев Дмитрия Скопинцева.

Ранее был назван самый бьющий футболист РПЛ за пять прошедших туров – им стал один известный форвард.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Клаудиньо Муми Нгамалё Бенхамин Гарре
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ БАЛТИКА
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