​Дзагоев уверен, что найдёт клуб

В июле Алан Дзагоев оказался в статусе свободного агента – «Рубин» решил не продлевать контракт с полузащитником. Теперь Дзагоев самостоятельно поддерживает форму и ищет себе новую команду. 33-летний футболист уверен в том, что в обозримом будущем он решит вопрос с трудоустройством.

«Пока без конкретики. Уверен, что что‑то будет, потому что в прошлом году ровно то же самое было», - сказал Дзагоев, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Дзагоев также допустил, что окажется в одной команде с Зораном Тошичем. Серб в настоящий момент выступает в Греции за клуб «Ламия».