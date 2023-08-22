Масалитин назвал приход Ярошика в «Оренбург» изначально спорным

Бывший игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин высказался по поводу самой свежей отставки в Российской премьер-лиге – уходе Иржи Ярошика из «Оренбурга».

«Изначально было понятно – его назначение спорное. У него не было больших достижений в тренерской деятельности, просто был назначен по рекомендации Лички. Рискнули — но риск не оправдался», - цитирует Масалитина «Газета.Ру».

Напомним, при чехе «Оренбург» остановился на последнем, 16-м месте турнирной таблицы РПЛ. У команды всего лишь один набранный балл.

Возглавил уральский клуб вместо Ярошика другой тренер-легионер – Давид Деограсия.