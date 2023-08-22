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Непомнящий не оценил нприход Деограсии в «Оренбург»

22 Августа 2023 • 17:10 Комментировать (1)
Оренбург
...
ЦСКА Москва
25.08 17:30

Российский тренер и эксперт Валерий Непомнящий оценил сегодняшние перемены на тренерском мостике «Оренбурга» - Иржи Ярошика сменил испанский тренер Давид Деограсия.

«Ярошика пригласили по рекомендации Лички, это понятно. Зачем сейчас взяли Деограсию, я не знаю. Он обладает определённым опытом деятельности в испанских клубах, но в каком качестве он там работал, насколько он опытен именно в тренерском ремесле и адаптирован к России, непонятно», - цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.

«Оренбург» после пяти прошедших туров нового сезона Премьер-лиги замыкает турнирную таблицу – клуб всё ещё не побеждал в рамках чемпионата России и набрал лишь одно очко.

Деограсия - игрокам «Оренбурга»: «Буду вас поджимать по максимуму»

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Непомнящий Оренбург Давид Деограсия
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Комментарии (1)
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Cruyff
22 Августа 2023 в 18:35
к зиме и его уволят
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