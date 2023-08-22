Агент Барбоза: «Бенфика» готова продать Нереса в «Зенит» только за 100 миллионов евро»

Известный португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Бенфики» Давида Нереса в «Зенит».

«Насколько мне известно, «Бенфика» готова продать Нереса в «Зенит» только за 100 миллионов евро. За меньшую сумму португальский клуб продавать бразильца не готов», — цитирует Барбозу Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов предложить «Бенфике» за 26-летнего бразильца 45 миллионов евро.

Напомним, Нерес защищает цвета «Бенфики» с лета 2022 года. В общей сложности в составе лиссабонской команды вингер провёл 49 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 25 миллионов евро.