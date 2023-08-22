​Дзагоев сравнил себя с Аршавиным по таланту

Полузащитник Алан Дзагоев высказался насчёт мнения о том, что по таланту он не уступает Андрею Аршавину.

«Однозначно, я уступаю Аршавину по таланту», - сказал Дзагоев в ходе интервью для «Матч ТВ».

По словам Дзагоева, он не согласен с тем, что является каким-то особенным талантом, в отличие от Аршавина. В то же время Алан считает, что он не реализовал себя в футболе полностью.

«Думаю, процентов на 60-70 я только реализовался», - сказал 33-летний Дзагоев, который в настоящий момент поддерживает форму в поиске нового клуба.

Стоит напомнить, что прошлый сезон Алан Дзагоев провёл в «Рубине».