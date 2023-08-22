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​Дзагоев: «Насколько я знаю, Рахимов хотел меня оставить в «Рубине»

22 Августа 2023 • 16:52 Комментировать

Полузащитник Алан Дзагоев дал комментарий по поводу своего ухода из «Рубина» по завершению сезона.

«Ну, на самом деле, насколько я знаю, Рахимов хотел меня оставить. Мы с ним разговаривали, он мне в глаза сказал, что хочет меня оставить. Сказал, что будет разговаривать с руководством об этом», - сказал Дзагоев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

По словам Дзагоева, от руководителей «Рубина» он так и не услышал ни «да», ни «нет». В июле футболист получил звонок, в котором ему сообщили, что попечительный совет решил не подписывать с ним новый трудовой договор.

В настоящий момент 33-летний Дзагоев не имеет клубной прописки.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Алан Дзагоев
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