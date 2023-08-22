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Гершкович — о назначении Деограсии: «Это просто плевок в сторону российских специалистов»

22 Августа 2023 • 16:49 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
25.08 17:30

Известный советский футболист Михаил Гершкович высказался о назначении Давида Деограсии на пост главного тренера «Оренбурга».

Напомним, на этом посту испанский специалист сменил Иржи Ярошика, об уходе которого было объявлено сегодня, 22 августа.

По словам Гершковича, назначение Деограсии его возмутило. Эксперт считает, что в данной ситуации руководство «Оренбурга» неуважительно отнеслось к российским тренерам.

«Я не понимаю, почему мы даём возможность иностранным специалистам получать тренерскую практику. Хотя у нас столько тренеров, которые могли бы поработать. Это просто плевок в сторону российских специалистов», — приводит слова Гершковича «РБ Спорт».

После пяти туров РПЛ «Оренбург» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав одно очко. Свой следующий матч команда Деограсии проведёт 25 августа против ЦСКА. Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Михаил Гершкович Оренбург Давид Деограсия
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ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
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