Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на отставку Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

- Сейчас можно сказать, что прошлогодний успех - целиком и полностью заслуга Лички?

- Наверное, да. Состав с прошлого года не поменялся, игроки остались те же. Ярошик - молодой тренер, в чём-то ошибся.

- На ваш взгляд, у сегодняшнего «Оренбурга» есть будущее?

- Очень сложно сказать. Пока дела у команды идут очень плохо и непонятно, как клуб будет выбираться.

- Трансферами это положение не спасти?

- Нужна тренерская задумка, потому что практически весь состав остался с прошлого года. Бывает такое, что команда выстреливает, а потом что-то происходит.

После пяти туров «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко.