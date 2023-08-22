Пиццелли считает, что заиграть в «Аяксе» Сперцяну может помешать менталитет

Бывший полузащитник «Краснодара» Маркос Пиццелли высказался о возможном переходе игрока «быков» Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

По мнению эксперта, единственное, что может помешать Сперцяну заиграть в Нидерландах — это менталитет, так как футболистам из России бывает сложно адаптироваться в Европе.

«Он сможет играть на уровне «Аякса», это не станет проблемой. Но Эдик родился и вырос в России, и я больше боюсь, чтобы не было проблем с менталитетом», — приводит слова Пиццелли Metaratings.

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» шесть матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 12 миллионов евро.