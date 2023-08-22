Неприятные новости из Челябинска. Там во время матча Северо-Западной лиги 8 на 8 между командами «Бажов» и «Катрен» был избит темнокожий судья из Камеруна – Жорж Максим. После того, как один из футболистов получил две жёлтые карточки и был удалён, его брат нанёс судье несколько ударов.

Далее рефери принял вызов, но не смог победить в драке – после броска Жорж оказался на газоне. Теперь с этим инцидентом будет разбираться полиция, о чём рассказывает телеграм-канал Baza.

Добавим, что матчи шестого тура Премьер-лиги России пройдут 25, 26 и 27 августа. На текущий момент на вершине турнирной таблицы располагаются «Краснодар» и «Урал».