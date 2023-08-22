Камоцци: «Спартак» и «Краснодар» — основные конкуренты «Зенита» в этом сезоне»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о том, кто является главными конкурентами «Зенита» в борьбе за чемпионский титул.

«Спартак» и «Краснодар» — основные конкуренты «Зенита» в этом сезоне. Они точно поборются за чемпионство», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

После пяти туров текущего розыгрыша чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий четвёртый «Зенит» на три очка. Следом идёт «Спартак», отстающий от «быков» на четыре балла.

Напомним, что «Зенит» является победителем пяти последних сезонов РПЛ. Последней командой, которой удавалось выигрывать титул до «сине-бело-голубых» остаётся «Локомотив».