Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил покупку центрального защитника Срджана Бабича.

- Вчера в «Спартаке» появился новичок – центральный защитник Бабич. Что думаете о приходе этого серба?

- Мы видим проблемы у «Спартака» в обороне и понимаем, что центральный защитник нужен. Джикия немного подсдал. Но это по матчу с «Зенитом» осталось такое впечатление. В любом случае «Спартаку» нужна свежая кровь.

- То есть в пару к Джикии нужно было покупать кого-то, кто стабильно бы с ним играл?

- Конечно. Желательно было купить игрока с опытом. Все-таки в обороне есть неразбериха. Если «красно-белые» хотят стать чемпионами, то надо решать этот вопрос.

- Это футболист сборной Сербии, поигравший в Лиге чемпионов и неоднократно выигрывавший золотые медали на клубном уровне, ему 27 лет. Он соответствует амбициям «Спартака» или куплен просто потому, что других взять не получилось, например, Санчеса, Эраковича?

- Наверное, соответствует. Все-таки «Спартак» искал опытного футболиста. 27 лет – это возраст опытного игрока. Но тут надо смотреть, как он будет себя проявлять. Особенно, в случае неудач. Для чемпионата России это лучшее приобретение. Все-таки у нас нет еврокубков.

- Если Бабич не был первым в трансферном листе «Спартака», это значит, что он не самый лучший из вариантов, которые рассматривались?

- Думаю, что в случае тех игроков, какие-то мотивы преследовали агенты. Возможно, «Спартак» и хотел взять футболистов, которые проявляли себя наиболее интересно. Но тренер просматривает все варианты, по которым ведется работа. А может быть других вариантов у «красно-белых» вообще не было.

- Эксперты оценивают игровые качества Бабича: хорошая левая нога, умение начинать атаки длинными передачами, агрессивная игра в отборе, опасность для соперника при стандартах и включениях в атаку, когда он может протащить мяч на дриблинге. Как оцените такой набор?

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- Качества очень хорошие, но надо смотреть на его игру. Одно дело, когда ты привык к чемпионату и команде, и другое, когда приезжаешь в другую страну. Многие игроки говорят, что РПЛ - довольно сложная лига.

- Но, наверное, не сложнее Испании.

- Там совсем другой уровень, конечно. Посмотрим. Год на год не приходится.

- В «Альмерии» Бабич стал любимцем болельщиков за профессионализм и самоотдачу. Его рост 195 см. Вам не кажется, что это второй Жиго?

- Не знаю. Про Жиго тоже поначалу говорили, что непонятно. А потом болельщики увидели его игру, признали его. Если у игрока есть харизма, то болельщиков не обманешь.

- Связываете ли с приходом этого футболиста решение проблем в обороне «Спартака»?

- По крайней мере, станет легче. В «Спартаке» атака хорошая, но в обороне большие проблемы.

- Ждете его дебют с «Ахматом»?

- Хочется посмотреть на нового игрока, конечно.

Елена Григорьевская