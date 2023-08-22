​Быстров: «Переход в «Спартак», можно сказать, был не моим решением»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров вспомнил о том, как в 2005 году он перебирался из «Зенита» в «Спартак». Спустя четыре года, в конце августа 2009-го, Быстров вернулся в питерский клуб.

«По ощущениям оба трансфера были стрессовыми. Сложно сказать, какой больше. Просто, когда я переходил в «Спартак», это было, можно сказать, не моим решением. А вот возвращение в «Зенит» - моё решение», - сказал Быстров, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Владимир Быстров завершил карьеру футболиста в 2018 году. Помимо «Зенита» и «Спартака» Быстров, который выступал на позиции полузащитника, поиграл за «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».

На текущий момент место на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги делят «Краснодар» и «Урал», которые набрали по 13 очков в пяти прошедших турах.