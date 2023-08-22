«Локомотив» объявил о продлении контрактов с двумя футболистами – с 21-летним полузащитником Артёмом Карпукасом и 22-летним защитником Евгением Морозовым. Новое трудовое соглашение Карпукаса рассчитано до конца сезона 2026/2027, а Морозова – до конца сезона 2025/2026.

Карпукас провёл за первую команду «Локомотива» 48 матчей, в которых забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра. Морозов, в свою очередь, за первую команду «железнодорожников» выступил только трижды без результативных действий.

Ближайший матч РПЛ «Локомотив» проведёт 27 августа – против «Сочи» на выезде.