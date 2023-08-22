Бальбуэна: «Возможно, скоро Захарян перейдёт в «Барселону» или «Реал»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о переходе своего бывшего одноклубника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

По мнению парагвайского футболиста, 20-летний Захарян является очень сильным игроком, который в будущем способен оказаться в «Барселоне» или мадридском «Реале».

«Возможно, скоро Захарян перейдёт в «Барселону» или «Реал Мадрид». А почему нет? Арсен — квалифицированный футболист, у которого большой потенциал. Желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Бальбуэны «РБ Спорт».

Напомним, за трансфер Захаряна «Реал Сосьедад» заплатил около 13 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провёл за «Динамо» пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.