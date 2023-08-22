Генич: «Во что играет «Локомотив»? Это беда! У нас возникают серьёзные вопросы к Галактионову»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением об игре «Локомотива» в матче пятого тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

Журналист раскритиковал игру «железнодорожников», которые смогли отыграться лишь в самой концовке встречи.

«Во что играет «Локомотив»? Это беда! У нас возникают серьёзные вопросы к Галактионову. Почему «Краснодар» и «Крылья Советов» превосходят москвичей? Как так получается? Я полагаю, что у него есть некоторый кредит доверия», — цитирует Генича «Матч ТВ».

В четырёх турах РПЛ «Локомотив» набрал шесть очков и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 27 августа против «Сочи». Начало — в 20:00 по московскому времени.