Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль близок к переходу из ЦСКА в «Динамо». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 25-летний колумбиец ещё не согласовал с «бело-голубыми» заработную плату. Остальная работа по сделке завершена.

В ЦСКА Хорхе Карраскаль оказался в феврале 2022 года. С тех пор в 47 официальных матчах за «армейцев» колумбийский футболист забил семь голов и отдал семь результативных передач на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Карраскаля в 7 миллионов евро.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 26 августа – против «Рубина».