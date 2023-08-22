Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о тренерских отставках начала сезона.

- «Оренбург» уволил Ярошика. Пишут, что причина – это семейные обстоятельства. Но в любом случае под его руководством команда не блистала и в пяти играх РПЛ набрала одно очко. Плюс выиграла один из двух матчей на Кубок. Что об этом думаете?

- Это был хороший игрок, и надо становиться хорошим тренером. Как известно, работу тренера определяют футболисты, как короля свита. Возможно, его взгляды не совпадают с игроками. Одно дело, когда приходишь в команду, и ты знаешь ребят и схему, и ты просто что-то докручиваешь. А у Ярошика нет большого опыта. Тура через два его все равно убрали бы. Он как раз попадал бы на матч с ЦСКА. Просто сыграли на опережение. Понятно, что произошло несчастье в семье, но если человека убирают, значит, причина в другом. Клуб ведь мог подождать, пока он разберется с семейными делами. Скорее всего, руководство «Оренбурга» просто нашло цивилизованный повод для увольнения.

- Прошло всего пять туров, и уже две тренерские отставки. Как к этому относитесь?

- Ситуацию с Ташуевым и «Ахматом» мне тяжело воспринимать, потому что это опытный тренер. Возможно, он перегрузил ребят. Плюс травмы. Думаю, у руководства «Ахмата» просто не хватило терпения. А результаты бы пришли. Они не могут в одночасье пропасть. Если в том сезоне команда была одной из лучших в весеннем отрезке, и чтобы сразу все пропало, так не бывает. Поэтому мое мнение, что рановато его уволили.

Елена Григорьевская