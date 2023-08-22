Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергеев: «Спокойно отношусь к своему игровому времени»

22 Августа 2023 • 14:46 Комментировать
Зенит
...
Урал
26.08 15:00

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о своём положении в петербургском клубе.

По словам футболиста, он спокойно относится к своему игровому времени и не чувствует психологического давления от недостатка игровой практики.

«Понимаю, что тренерский штаб выбирает игроков на определённый состав. Выхожу на замены, но стараюсь использовать по максимуму время, которое дают», — приводит слова Сергеева Sport24.

В текущем сезоне 28-летний Сергеев провёл за «Зенит» шесть матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. В ближайшем шестом туре РПЛ «сине-бело-голубые» встретятся с «Уралом». Этот матч состоится 26 августа и начнётся он в 15:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ УРАЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Августа
17:06 · Россия. Премьер-лига
Умяров рассказал, что игроки «Зенита» сбивали с толку футболистов «Спартака»
17:05 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Бенфика» готова продать Нереса в «Зенит» только за 100 миллионов евро»
16:57 · Россия. Премьер-лига
​Дзагоев сравнил себя с Аршавиным по таланту
16:52 · Россия. Премьер-лига
​Дзагоев: «Насколько я знаю, Рахимов хотел меня оставить в «Рубине»
16:49 · Россия. Премьер-лига
Гершкович — о назначении Деограсии: «Это просто плевок в сторону российских специалистов»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Пиццелли считает, что заиграть в «Аяксе» Сперцяну может помешать менталитет
16:13 · Россия. Премьер-лига
​В Челябинске футболист избил темнокожего судью во время матча видео
15:59 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Спартак» и «Краснодар» — основные конкуренты «Зенита» в этом сезоне»
15:53 · Россия. Премьер-лига
​Быстров: «Переход в «Спартак», можно сказать, был не моим решением»
15:45 · Россия. Премьер-лига
​Карпукас и Морозов продлили контракты с «Локомотив» официально
15:44 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: «Возможно, скоро Захарян перейдёт в «Барселону» или «Реал»
15:29 · Россия. Премьер-лига
Матвеев — о «Спартаке»: «10 мячей в трёх играх для клуба с такими амбициями — это катастрофа»
15:07 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Во что играет «Локомотив»? Это беда! У нас возникают серьёзные вопросы к Галактионову»
14:46 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Спокойно отношусь к своему игровому времени»
14:41 · Россия. Премьер-лига
​Трансфер Нереса в «Зенит» может сорваться из-за политики 1 слухи
Все новости
Рекомендуем