Сергеев: «Спокойно отношусь к своему игровому времени»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о своём положении в петербургском клубе.

По словам футболиста, он спокойно относится к своему игровому времени и не чувствует психологического давления от недостатка игровой практики.

«Понимаю, что тренерский штаб выбирает игроков на определённый состав. Выхожу на замены, но стараюсь использовать по максимуму время, которое дают», — приводит слова Сергеева Sport24.

В текущем сезоне 28-летний Сергеев провёл за «Зенит» шесть матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. В ближайшем шестом туре РПЛ «сине-бело-голубые» встретятся с «Уралом». Этот матч состоится 26 августа и начнётся он в 15:00 по московскому времени.